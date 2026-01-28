Vide grenier

Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

De 07h00 a 18h00 , dans le bourg de Villaines la Gonais , route de l’église .

Inscriptions le jour même .

Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 85 51 12 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-01-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude