Vide grenier Villaines-la-Gonais
Vide grenier Villaines-la-Gonais dimanche 5 juillet 2026.
Vide grenier
Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
De 07h00 a 18h00 , dans le bourg de Villaines la Gonais , route de l’église .
Inscriptions le jour même .
Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 85 51 12 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-01-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude