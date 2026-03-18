Bric à Brac Villaines-la-Gonais
Bric à Brac Villaines-la-Gonais dimanche 5 juillet 2026.
Bric à Brac
Rue de l’eglise Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Organisé en inter association . Déballage à partir de 7h. Ouvert à tous . Prix à definir .
Rue de l’eglise Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 77 97 19
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English :
L’événement Bric à Brac Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude