Concours Photos Villaines-la-Gonais
Concours Photos Villaines-la-Gonais dimanche 5 juillet 2026.
Villaines-la-Gonais
Concours Photos
salle des Associations Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’association Villaines Environnement vous invite à son Concours photos la Nature autour de Villaines .
Envoyez vos photos par email à villainesenvironnement72@outlook.fr (maxi 3).
Réservé aux habitants de Villaines.
Exposition le Dimanche 5 juillet 2026. 9h-18h, salle des Associations
Prix du Jury et prix du Public. .
salle des Associations Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 49 52 92
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English :
L’événement Concours Photos Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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