Villaines-la-Gonais

Concours Photos

salle des Associations Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association Villaines Environnement vous invite à son Concours photos la Nature autour de Villaines .

Envoyez vos photos par email à villainesenvironnement72@outlook.fr (maxi 3).

Réservé aux habitants de Villaines.

Exposition le Dimanche 5 juillet 2026. 9h-18h, salle des Associations

Prix du Jury et prix du Public. .

salle des Associations Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 49 52 92

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English :

L’événement Concours Photos Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude