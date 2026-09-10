Journées du Patrimoine en vallée de Quint, Salle des fêtes, Saint-Julien-en-Quint
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Julien-en-Quint
Informations pratiques
Journées du Patrimoine en vallée de Quint 19 et 20 septembre Salle des fêtes Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
La commission Histoire et patrimoine de l’association Valdequint vous présente un musée d’un jour valorisant la mémoire locale, sur les thèmes : le moulin et le moulinage, l’histoire de l’église de St Julien en Quint.
Photos, dessins, cartes, témoignages sonores…
Focus sur l’histoire du Moulin du Rivet
Rencontre autour de recettes de cuisine récoltées
Salle des fêtes Route du val de quint 26150 Saint Julien en Quint Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.valdequint.fr Salle des fêtes
La commission Histoire et patrimoine de l’association Valdequint vous présente un musée d’un jour valorisant la mémoire locale, sur les thèmes : le moulin et le moulinage, l’histoire de l’église de …
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