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Journées du patrimoine et du matrimoine 2026 Nantes Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –
Gratuit : non Se référer au programme et à Nantes Patrimonia pour les modalités d’inscriptions. Tout public
Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine et du matrimoine, 241 partenaires vous proposent plus de 280 animations pour (re)découvrir votre ville ! Entre visites commentées de lieux habituellement inaccessibles, concert, balades en ville ou encore exposition, redécouvrez la richesse du patrimoine et du matrimoine nantais !Retrouvez le programme en cliquant ici ou sur Nantes Patrimonia.
Nantes Centre-ville Nantes 44000
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