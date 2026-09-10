UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Journées du patrimoine et du matrimoine 2026 Nantes Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Nantes

Journées du patrimoine et du matrimoine 2026 Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Nantes
Adresse
2 Rue de l'Hôtel de Ville
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Se référer au programme et à Nantes Patrimonia pour les modalités d'inscriptions.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –
Gratuit : non Se référer au programme et à Nantes Patrimonia pour les modalités d’inscriptions. Tout public 

Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine et du matrimoine, 241 partenaires vous proposent plus de 280 animations pour (re)découvrir votre ville ! Entre visites commentées de lieux habituellement inaccessibles, concert, balades en ville ou encore exposition, redécouvrez la richesse du patrimoine et du matrimoine nantais !Retrouvez le programme en cliquant ici ou sur Nantes Patrimonia.

Nantes Centre-ville Nantes 44000


Afficher la carte du lieu Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)