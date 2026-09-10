Journées du patrimoine et du matrimoine 2026, Nantes, Nantes

Informations pratiques

Journées du patrimoine et du matrimoine 2026 19 et 20 septembre Nantes Loire-Atlantique

Se référer au programme et à Nantes Patrimonia pour les modalités d’inscriptions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine et du matrimoine, 241 partenaires vous proposent plus de 280 animations pour (re)découvrir votre ville ! Entre visites commentées de lieux habituellement inaccessibles, concert, balades en ville ou encore exposition, redécouvrez la richesse du patrimoine et du matrimoine nantais !

Retrouvez le programme en cliquant ici ou sur Nantes Patrimonia.

Nantes 2 Rue de l’Hôtel de Ville, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://patrimonia.nantes.fr/files/live/sites/patrimonia/files/Programme_JEPM_2026.pdf »}, {« link »: « https://patrimonia.nantes.fr/ »}]

Découvrez le programme des Journées du patrimoine et du matrimoine 2026 ! patrimoine journéesdupatrimoineetdumatrimoine

Vupar / Centre d’histoire du travail