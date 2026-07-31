Informations pratiques

Glanges

Journées du patrimoine et foie gras portes ouvertes à la Ferme des Roucel

Le Chez Glanges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine & foie gras Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras.

Christelle et Pierre Roulet sont installés à Glanges, à 25 km au sud de Limoges, La Ferme des Roucel possède un atelier de gavage sur paille et transformation de canards.

Activités & Animations au programme des portes ouvertes

Visites guidées

Dégustations

Restauration sur place

La journée du vendredi 18 septembre est réservée aux groupes scolaires. .

Le Chez Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 16 74 04 pierreroulet@orange.fr

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English : Journées du patrimoine et foie gras portes ouvertes à la Ferme des Roucel

L’événement Journées du patrimoine et foie gras portes ouvertes à la Ferme des Roucel Glanges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Briance Sud Haute-Vienne