Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux Lacommande
samedi 19 septembre 2026 · Lacommande
Informations pratiques
Lacommande
Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux
Salle des conférences de la Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Par Jean-Claude Lassègues.
La transhumance ossaloise vers la plaine ne s’effectue plus à pied, et les chemins autrefois empruntés par les troupeaux tombent peu à peu dans l’oubli. Cette étude propose de retrouver ces anciens itinéraires, sachant que cette transhumance hivernale s’étendait du Pont-Long et de l’Entre-deux-Gaves jusqu’au Gers et au Bordelais.
Si les conditions météorologiques le permettent, Jean-Claude Lassègues proposera ensuite une visite du cimetière et de ses stèles discoïdales, ainsi que de l’église.
Sans réservation. .
Salle des conférences de la Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 39 mairie.de.lacommande@wanadoo.fr
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English : Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux
L’événement Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux Lacommande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Béarn
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