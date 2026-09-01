Informations pratiques

Lacommande

Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux

Salle des conférences de la Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Par Jean-Claude Lassègues.

La transhumance ossaloise vers la plaine ne s’effectue plus à pied, et les chemins autrefois empruntés par les troupeaux tombent peu à peu dans l’oubli. Cette étude propose de retrouver ces anciens itinéraires, sachant que cette transhumance hivernale s’étendait du Pont-Long et de l’Entre-deux-Gaves jusqu’au Gers et au Bordelais.

Si les conditions météorologiques le permettent, Jean-Claude Lassègues proposera ensuite une visite du cimetière et de ses stèles discoïdales, ainsi que de l’église.

Sans réservation. .

Salle des conférences de la Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 39 mairie.de.lacommande@wanadoo.fr

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English : Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux

L’événement Journées du patrimoine Exposé sur la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux Lacommande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Béarn