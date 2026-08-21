[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle, Ancienne commanderie, Lacommande
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne commanderie · Lacommande
Informations pratiques
[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle 19 et 20 septembre Ancienne commanderie Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite se vit autant qu’elle se découvre.
Laissez-vous surprendre par la « chambre sourde », un espace unique où le silence devient matière. Écoutez le Béarn résonner à travers les créations sonores de compositeurs qui font chanter le bois des barriques de vin, puis explorez les expositions d’artistes contemporains.
La commanderie de Lacommande vous invite également à un véritable voyage dans le temps. Fondée au XIIe siècle par Gaston IV le Croisé, elle accueillait autrefois les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’église Saint-Blaise, de style roman, et les vestiges de l’hôpital témoignent encore de cette riche histoire spirituelle et hospitalière.
Ancienne commanderie 380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.commanderie-lacommande.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 20 48 89 »}] Lancienne commanderie a été fondée par Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, sous le nom dEspitau deu Faget dAubertii (Hôpital de la hêtraie dAubertin). Le premier document connu est la Charte Albertine de 1128, commentée par Marca. La première mention dun commandeur, et donc dune commanderie, apparaît dans un document de 1208 provenant du cartulaire de Sainte-Christine-du-Somport. L’hôpital-commanderie, étape des pélerins de Compostelle vers le col du Somport, était géré par les chanoines réguliers de Saint-Augustin.Létablissement a été perturbé pendant la Réforme, mais il est redevenu prospère lors de larrivée des Barnabites, vers 1642, jusquà la Révolution (1610 est la date à laquelle le Pape et le roi octroyèrent aux Barnabites lensemble des possessions de Ste-Christine, côté français. Cependant, ils narrivèrent à Lacommande que vers 1642). Le cloître fut détruit lors de la Réforme, mais, à la Révolution, rien ne fut détruit : léglise devint propriété de la commune, lancien cimetière fut maintenu, tandis que lhôpital était acheté par un particulier (Peyré dit Bergerou) qui le transforma en grange et chai.
La visite se vit autant qu’elle se découvre.
©OT Coeur de Béarn
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