[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle, Ancienne commanderie, Lacommande

Informations pratiques

[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle 19 et 20 septembre Ancienne commanderie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite se vit autant qu’elle se découvre.

Laissez-vous surprendre par la « chambre sourde », un espace unique où le silence devient matière. Écoutez le Béarn résonner à travers les créations sonores de compositeurs qui font chanter le bois des barriques de vin, puis explorez les expositions d’artistes contemporains.

La commanderie de Lacommande vous invite également à un véritable voyage dans le temps. Fondée au XIIe siècle par Gaston IV le Croisé, elle accueillait autrefois les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’église Saint-Blaise, de style roman, et les vestiges de l’hôpital témoignent encore de cette riche histoire spirituelle et hospitalière.

Ancienne commanderie 380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.commanderie-lacommande.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 20 48 89 »}] Lancienne commanderie a été fondée par Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, sous le nom dEspitau deu Faget dAubertii (Hôpital de la hêtraie dAubertin). Le premier document connu est la Charte Albertine de 1128, commentée par Marca. La première mention dun commandeur, et donc dune commanderie, apparaît dans un document de 1208 provenant du cartulaire de Sainte-Christine-du-Somport. L’hôpital-commanderie, étape des pélerins de Compostelle vers le col du Somport, était géré par les chanoines réguliers de Saint-Augustin.Létablissement a été perturbé pendant la Réforme, mais il est redevenu prospère lors de larrivée des Barnabites, vers 1642, jusquà la Révolution (1610 est la date à laquelle le Pape et le roi octroyèrent aux Barnabites lensemble des possessions de Ste-Christine, côté français. Cependant, ils narrivèrent à Lacommande que vers 1642). Le cloître fut détruit lors de la Réforme, mais, à la Révolution, rien ne fut détruit : léglise devint propriété de la commune, lancien cimetière fut maintenu, tandis que lhôpital était acheté par un particulier (Peyré dit Bergerou) qui le transforma en grange et chai.

La visite se vit autant qu’elle se découvre.

©OT Coeur de Béarn