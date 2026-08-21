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[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle, Ancienne commanderie, Lacommande

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne commanderie · Lacommande

[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle, Ancienne commanderie, Lacommande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne commanderie
Adresse
380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France
Ville
64360 Lacommande
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

[Visite libre] La Parenthèse : une escapade historique et sensorielle 19 et 20 septembre Ancienne commanderie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite se vit autant qu’elle se découvre.
Laissez-vous surprendre par la « chambre sourde », un espace unique où le silence devient matière. Écoutez le Béarn résonner à travers les créations sonores de compositeurs qui font chanter le bois des barriques de vin, puis explorez les expositions d’artistes contemporains.
La commanderie de Lacommande vous invite également à un véritable voyage dans le temps. Fondée au XIIe siècle par Gaston IV le Croisé, elle accueillait autrefois les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’église Saint-Blaise, de style roman, et les vestiges de l’hôpital témoignent encore de cette riche histoire spirituelle et hospitalière.

Ancienne commanderie 380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.commanderie-lacommande.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 20 48 89 »}] Lancienne commanderie a été fondée par Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, sous le nom dEspitau deu Faget dAubertii (Hôpital de la hêtraie dAubertin). Le premier document connu est la Charte Albertine de 1128, commentée par Marca. La première mention dun commandeur, et donc dune commanderie, apparaît dans un document de 1208 provenant du cartulaire de Sainte-Christine-du-Somport. L’hôpital-commanderie, étape des pélerins de Compostelle vers le col du Somport, était géré par les chanoines réguliers de Saint-Augustin.Létablissement a été perturbé pendant la Réforme, mais il est redevenu prospère lors de larrivée des Barnabites, vers 1642, jusquà la Révolution (1610 est la date à laquelle le Pape et le roi octroyèrent aux Barnabites lensemble des possessions de Ste-Christine, côté français. Cependant, ils narrivèrent à Lacommande que vers 1642). Le cloître fut détruit lors de la Réforme, mais, à la Révolution, rien ne fut détruit : léglise devint propriété de la commune, lancien cimetière fut maintenu, tandis que lhôpital était acheté par un particulier (Peyré dit Bergerou) qui le transforma en grange et chai.
La visite se vit autant qu’elle se découvre.

©OT Coeur de Béarn

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