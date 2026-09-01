[Journées du Patrimoine] Exposition de photographies d’hier et aujourd’hui dans la chapelle Saint-Eloi Chapelle Saint-Eloi Bosc-le-Hard

Informations pratiques

Bosc-le-Hard

[Journées du Patrimoine] Exposition de photographies d’hier et aujourd’hui dans la chapelle Saint-Eloi

Chapelle Saint-Eloi 710 Rue de la Chapelle Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine 2026, la chapelle Saint-Eloi ouvre ses portes et accueille une exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui .

Photos professionnelles ou de locaux, cartes postales… ce dimanche, vous pourrez admirez l’évolution de la chapelle et de ses restaurations à travers les âges. .

Chapelle Saint-Eloi 710 Rue de la Chapelle Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 41 05

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English : [Journées du Patrimoine] Exposition de photographies d’hier et aujourd’hui dans la chapelle Saint-Eloi

L’événement [Journées du Patrimoine] Exposition de photographies d’hier et aujourd’hui dans la chapelle Saint-Eloi Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin