Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · Tiers Lieu Au Charbon · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images
Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-10-09 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05
Une présentation de 2 approches du patrimoine visuel au travers de 2 expositions, par Henri Carabajal, photographe & l’artiste street art, Piotre
Exposition évènement
Journées européennes du Patrimoine
Révéler l’invisible patrimoines en images
Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h00
Une présentation de deux approches du patrimoine visuel au travers de deux expositions
Henri CARABAJAL, photographe utilisant les procédés anciens et qui pour cet évènement présentera une nouvelle série de tirages argentiques couleur réalisé à partir du PROCÉDÉ POSITIF COULEUR PAR INVERSION.
En écho, l’artiste graffeur PIOTRE revisite des photographies anciennes grâce à son langage de street art couleurs éclatantes, réinterprétation contemporaine de l’histoire.
Cette exposition créé spécialement pour les journées du patrimoine sera prolongée jusqu’au 27 octobre 2026. .
Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com
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English : Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images
A presentation of two approaches to visual heritage through two exhibitions, by Henri Carabajal, photographer, and the street artist Piotre
L’événement Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité
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