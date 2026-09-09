Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-10-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05

Une présentation de 2 approches du patrimoine visuel au travers de 2 expositions, par Henri Carabajal, photographe & l’artiste street art, Piotre

Exposition évènement

Journées européennes du Patrimoine

Révéler l’invisible patrimoines en images

Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h00

Une présentation de deux approches du patrimoine visuel au travers de deux expositions

Henri CARABAJAL, photographe utilisant les procédés anciens et qui pour cet évènement présentera une nouvelle série de tirages argentiques couleur réalisé à partir du PROCÉDÉ POSITIF COULEUR PAR INVERSION.

En écho, l’artiste graffeur PIOTRE revisite des photographies anciennes grâce à son langage de street art couleurs éclatantes, réinterprétation contemporaine de l’histoire.

Cette exposition créé spécialement pour les journées du patrimoine sera prolongée jusqu’au 27 octobre 2026. .

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com

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English : Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images

A presentation of two approaches to visual heritage through two exhibitions, by Henri Carabajal, photographer, and the street artist Piotre

L’événement Journées du Patrimoine Exposition Révéler l’invisible patrimoines en images Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité