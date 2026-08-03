Journées du patrimoine Festival Cinéma Jeanne Malivel, un soleil se lève Uzel
dimanche 20 septembre 2026 · Uzel
Informations pratiques
Uzel
Journées du patrimoine Festival Cinéma Jeanne Malivel, un soleil se lève
Uzel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La commune d’Uzel vous donne rendez-vous à l’occasion des journées européennes du patrimoine pour un festival du cinéma documentaire organisé en partenariat avec La Bobine.
Projection de Jeanne Malivel, un soleil se lève en présence de la réalisatrice Laurence-Pauline Boileau et de l’historien Olivier Levasseur. Séance dimanche 20 septembre à 10h00. .
Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 10 71 28
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English :
L’événement Journées du patrimoine Festival Cinéma Jeanne Malivel, un soleil se lève Uzel a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Bretagne Centre
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