Informations pratiques

Uzel

Journées du patrimoine Festival Cinéma

Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La commune d’Uzel vous donne rendez-vous à l’occasion des journées européennes du patrimoine pour un festival du cinéma documentaire organisé en partenariat avec La Bobine.

Séance samedi 19 septembre à 14h30 · Architecture(s) du patrimoine des Toiles Bretagnes

Séance en présence de Jean-Luc Chevé, réalisateur, du dessinateur Gildas Chassebœuf et de représentants de la Route du Lin. .

Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 10 71 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine Festival Cinéma Uzel a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Bretagne Centre