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AGENDA · Uzel

Journées du patrimoine Festival Cinéma Uzel

samedi 19 septembre 2026 · Uzel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
22460 Uzel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Uzel

Journées du patrimoine Festival Cinéma

Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La commune d’Uzel vous donne rendez-vous à l’occasion des journées européennes du patrimoine pour un festival du cinéma documentaire organisé en partenariat avec La Bobine.
Séance samedi 19 septembre à 14h30 · Architecture(s) du patrimoine des Toiles Bretagnes
Séance en présence de Jean-Luc Chevé, réalisateur, du dessinateur Gildas Chassebœuf et de représentants de la Route du Lin.   .

Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 10 71 28 

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English :

L’événement Journées du patrimoine Festival Cinéma Uzel a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Bretagne Centre

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