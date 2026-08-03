Journées du patrimoine Festival Cinéma Uzel
samedi 19 septembre 2026 · Uzel
Informations pratiques
Uzel
Journées du patrimoine Festival Cinéma
Uzel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La commune d’Uzel vous donne rendez-vous à l’occasion des journées européennes du patrimoine pour un festival du cinéma documentaire organisé en partenariat avec La Bobine.
Séance samedi 19 septembre à 14h30 · Architecture(s) du patrimoine des Toiles Bretagnes
Séance en présence de Jean-Luc Chevé, réalisateur, du dessinateur Gildas Chassebœuf et de représentants de la Route du Lin. .
Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 10 71 28
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English :
L’événement Journées du patrimoine Festival Cinéma Uzel a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Bretagne Centre
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