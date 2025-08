Salon du Livre Salle Kastell d’Ô Uzel

Salon du Livre Salle Kastell d’Ô Uzel dimanche 5 octobre 2025.

Salon du Livre

Salle Kastell d’Ô Place du champ de foire Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Salon du livre Des mots pour apaiser nos maux

L’association SpaVer22 organise son 2nd salon du livre Des mots pour apaiser nos maux en partenariat avec la librairie l’Histoire sans Fin de Loudéac.

Ce salon offrira aux lecteurs, petits et grands, tous les styles de lecture (romans, policiers, Feel good, bandes dessinées, illustrations, poésie, santé…).

Plus de 50 auteurs, illustrateurs, maisons d’édition, créateurs… présents.

De nombreuses conférences, ateliers et animations tout au long de la journée sur différentes thématiques (atelier halloween pour enfants, handicap invisible, santé, confiance en soi, violences conjugales et vulnérabilité avec notre référente ex-policière…).

Buvette et crêpes au profit de l’association et stand de SpaVer22 pour sensibiliser sur les maladies invisibles et notamment la spondylarthrite, polyarthrite et maladie de Verneuil. Tombola avec plein de lots à gagner.

De nombreuses places PMR pour les personnes porteuses d’un handicap. .

Salle Kastell d’Ô Place du champ de foire Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 32 75 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du Livre Uzel a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme Bretagne Centre