Informations pratiques

Uzel

Journées du patrimoine Festival Cinéma Les Gueules Bleues de Guerlédan

Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La commune d’Uzel vous donne rendez-vous à l’occasion des journées européennes du patrimoine pour un festival du cinéma documentaire organisé en partenariat avec La Bobine.

Séance Les Gueules Bleues de Guerlédan suivie d’un échange avec le réalisateur, Jean-Luc Chevé. .

Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 10 71 28

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English :

L’événement Journées du patrimoine Festival Cinéma Les Gueules Bleues de Guerlédan Uzel a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Bretagne Centre