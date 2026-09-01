AGENDA · Grenois
Journées du Patrimoine Grenois
samedi 19 septembre 2026 · Grenois
Informations pratiques
Grenois
Journées du Patrimoine
Chapelle d’Hubans Lieu-dit Hubans Grenois Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de la chapelle et exposition. Trois pauses musicales chaque jour, 11H, 14H, 17H musique classique et jazz. Repas partagé sur le site .
Chapelle d’Hubans Lieu-dit Hubans Grenois 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées du Patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine Grenois a été mis à jour le 2026-08-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)