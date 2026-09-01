Informations pratiques

Grenois

Journées du Patrimoine

Chapelle d’Hubans Lieu-dit Hubans Grenois Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la chapelle et exposition. Trois pauses musicales chaque jour, 11H, 14H, 17H musique classique et jazz. Repas partagé sur le site .

Chapelle d’Hubans Lieu-dit Hubans Grenois 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Grenois a été mis à jour le 2026-08-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)