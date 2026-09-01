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AGENDA · Grenois

Journées du Patrimoine Grenois

samedi 19 septembre 2026 · Grenois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chapelle d'Hubans Lieu-dit Hubans
Ville
58420 Grenois
Département
Nièvre
Tarif
Autres Tarifs

Grenois

Journées du Patrimoine

Chapelle d’Hubans Lieu-dit Hubans Grenois Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la chapelle et exposition. Trois pauses musicales chaque jour, 11H, 14H, 17H musique classique et jazz. Repas partagé sur le site   .

Chapelle d’Hubans Lieu-dit Hubans Grenois 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Grenois a été mis à jour le 2026-08-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)