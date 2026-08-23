Journées du patrimoine Hommage à Michel Grosclaude Salle des fêtes Sauvelade

Informations pratiques

Sauvelade

Journées du patrimoine Hommage à Michel Grosclaude

Salle des fêtes Camin de Gaston Lô Crotzat Sauvelade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Michel Grosclaude (1926-2002), linguiste, historien et grand défenseur de la langue occitane, a vécu à Sauvelade pendant plus de quarante ans. Auteur de nombreux ouvrages sur le Béarn et l’histoire de l’abbaye de Sauvelade, il a consacré sa vie à la valorisation du patrimoine, de la langue et de la culture béarnaises. Sa mémoire est aujourd’hui honorée par la commune.

14h Hommage à Michel GROSCLAUDE avec projection d’une vidéo sur l’histoire de Sauvelade.

17h inauguration d’une plaque commémorative à la mémoire de Michel GROSCLAUDE.

La visite de l’église sera possible tout le week-end. .

Salle des fêtes Camin de Gaston Lô Crotzat Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 60 59 mairiesauvelade@gmail.com

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English : Journées du patrimoine Hommage à Michel Grosclaude

L’événement Journées du patrimoine Hommage à Michel Grosclaude Sauvelade a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Coeur de Béarn