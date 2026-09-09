Journées du Patrimoine : Maison de Camille et Paul Claudel, Maison Camille et Paul Claudel, Villeneuve-sur-Fère

Informations pratiques

Journées du Patrimoine : Maison de Camille et Paul Claudel 19 et 20 septembre Maison Camille et Paul Claudel Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, profitez des Journées du patrimoine pour découvrir la Maison de Camille et Paul Claudel sous un autre angle.

Retrouvez les traditionnelles journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre !

Durant ces 2 journées, la Maison de Camille et Paul Claudel sera ouverte gratuitement, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le jardin avec l’exposition des sculptures de Loïc Breugnot sera ouvert de 10h30 à 18h. Une invitation au pique-nique !

A 11h30, 14h30 et 16h30, des visites flashs d’environ 1/2h vous permettront de faire plus ample connaissance avec les artistes qu’étaient Camille et Paul Claudel. ces visites auront lieu le samedi et le dimanche.

La visite libre est également possible.

Maison Camille et Paul Claudel 42 Place Paul Claudel, 02130 Villeneuve-sur-Fère, France Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France 0323719472 https://www.maisonclaudel.fr La Maison Camille et Paul Claudel vise à illustrer la formation de la sensibilité artistique de ces deux artistes au contact de la terre du Tardenois, leur pays d’enfance.

Camille Claudel est née à Fère-en-Tardenois et son frère Paul, lui, a vu le jour dans l’ancien presbytère de Villeneuve-sur-Fère, la Maison Camille et Paul Claudel.

Ouverte au public en 2018, la maison présente aujourd’hui plusieurs sculptures originales de Camille ainsi que des objets se rapportant au parcours de Paul en tant que diplomate et en tant que dramaturge. Elle permet surtout grâce à une muséographie très immersive de regarder le paysage du Tardenois à travers le regard de ces deux artistes naissants qui ont mûri leur œuvre au contact de leur pays d’enfance.

Le Tardenois et ses paysages ont, en effet été une source d’inspiration inépuisable pour ces deux artistes essentiels du XXe siècle. Parking à 50m, sur la place du village.

Les 19 et 20 septembre, profitez des Journées du patrimoine pour découvrir la Maison de Camille et Paul Claudel sous un autre angle.

©C Debout, Carct