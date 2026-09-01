Journées du Patrimoine Manoir de Prades Manoir de Prades Lafox

Informations pratiques

Lafox

Journées du Patrimoine Manoir de Prades

Manoir de Prades Allée du Manoir Lafox Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite rare et intimiste pour les amateurs de patrimoine, d’histoire littéraire et d’architecture. Trois visites guidées sont proposées au cours de la journée, avec des départs à 14h00, 16h00 et 18h00 (dernier départ). Gratuit. Réservation obligatoire par SMS au plus tard la veille.

La visite commence par la cour intérieure, se continue par l’extérieur du manoir puis se termine par l’intérieur du manoir comprenant les appartements privés.

L’architecture du bâtiment, ses modifications au fil des siècles, la dernière campagne de restauration qui a débuté en 2001 et qui continue encore à ce jour, seront décrites aux visiteurs ainsi que leur sera fait un bref exposé sur le poète François de Cortète et quelques personnages dont les portraits ornent les murs de cette vieille demeure.

Trois visites guidées sont proposées au cours de la journée, avec des départs à 14h00, 16h00 et 18h00 (dernier départ).

Gratuit. Réservation obligatoire. .

Manoir de Prades Allée du Manoir Lafox 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 73 30

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English : Journées du Patrimoine Manoir de Prades

A rare and intimate tour for lovers of cultural heritage, literary history, and architecture. Three guided tours are offered throughout the day, departing at 2:00 p.m., 4:00 p.m., and 6:00 p.m. (last tour). Free. Reservations required via text message no later than the day before.

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de Prades Lafox a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen