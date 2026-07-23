Informations pratiques

Niederhaslach

Journées du patrimoine Marché d’artisans au temps des cathédrales

place de l’eglise Niederhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis de Saint-Florent organise un marché d’artisans au temps des cathédrales

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis de Saint-Florent organise un marché d’artisans au temps des cathédrales. Cet événement, appelé Les Échoppes de Florentius , présentera des métiers d’antan. Il y aura des démonstrations, des ventes, des buvettes et de la restauration. .

place de l’eglise Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 90 78 23 amisdesaintflorent@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the Friends of Saint-Florent association is organizing a crafts fair themed “In the Age of Cathedrals”

L’événement Journées du patrimoine Marché d’artisans au temps des cathédrales Niederhaslach a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig