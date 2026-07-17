Visite libre de la collégiale, son jardin et la galerie des stèles, Collégiale Saint-Florent, Niederhaslach

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale, son jardin et la galerie des stèles 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Florent Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Déambuler et visite libre de la collégiale, souvent nommée la Petite soeur de la cathédrale de Strasbourg.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, profitez avant ou après de flaner lors du 1er marché des artisans au temps des Cathédrales, Les Echoppes de Florentius sur la place de l’Eglise et dans le jardin de la collégiale, démonstrations et ventes de tissage, tavaillons, ferronnerie, couverture zinc et cuivre, sculpteur, laine feutrée, céramistes. Sur place buvette et petite restauration.

Dimanche 20 septembre : Monsieur Roland Recht, historien de l’art et spécialiste reconnu du patrimoine nous proposera une conférence consacrée aux gargouilles, ces fascinantes figures de pierre qui peuplent nos édifices anciens.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h : visites commentées par de fins connaisseurs de l’édifice et de l’histoire de notre village. Leurs présentations passionnées permettront à chacun de mieux comprendre la richesse patrimoniale de ce lieu exceptionnel..

Samedi 19 à 17h Concert de l’ensemble Dulcis Melodia en la collégiale. Il fera revivre les sonorités anciennes à travers un programme médiéval intitulé « Itinéraire musical entre Strasbourg et Saverne en 1626

Dimanche 20 à 17h : concert de gospel en la collégiale.

Collégiale Saint-Florent 3 Place de l’église, 67280 Niederhaslach Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est 03 88 50 90 29 http://www.niederhaslach.fr La collégiale Saint-Florent, aujourd’hui église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, fut érigée à partir de 1274 sur l’emplacement d’une construction précédente datant du début du VIIe siècle. Cette ancienne construction doit son origine à saint Florent, évêque de Strasbourg et fondateur du monastère bénédictin d’Haslach.

Le grand portail de 1310 présente une représentation de l’Annonciation, du Couronnement de la Vierge et de la légende de saint Florent.

La collégiale de Niederhaslach possède, après la cathédrale de Strasbourg, le plus grand nombre de vitraux des XIIIe et XIVe siècles de toute l’Alsace. La particularité de ces verrières réside dans l’incroyable intensité lumineuse qu’elles dégagent, notamment la rosace de la façade occidentale, datée de 1325.

Les stalles en chêne ouvragé datent du XVIIe et de la fin du XVIIIe siècle.

L’orgue Martin et Joseph Rinckenbach a été construit en 1903 en deux parties pour ne pas cacher la belle rosace du XIVe siècle. Le grand orgue se trouve donc à droite et le récit à gauche.

Dans l’ancien cimetière collégial se trouvent des monuments du XIVe au XVIIIe siècle, ainsi qu’un bas-relief du Christ sur le Mont des Oliviers de 1492.

Le bâtiment est classé au titre des Monuments historiques en 1846.

Déambuler et visite libre de la collégiale, souvent nommée la Petite soeur de la cathédrale de Strasbourg.

©Amis de St-Florent