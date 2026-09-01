Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal Ault
samedi 19 septembre 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal
2 Rue Ernest Jamart Ault Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’association La Dynamique aultoise organise une marche avec pause gourmande, à la découverte du patrimoine communal (patrimoine architectural équipements culturels et cultuels, petit musée, etc.).
Rendez-vous à 9h au Casino d’Ault.
Sur inscription
Tarif 4€ (pas de repas le midi).
Organisé par l’association la Dynamique Aultoise.
L’association La Dynamique aultoise organise une marche avec pause gourmande, à la découverte du patrimoine communal (patrimoine architectural équipements culturels et cultuels, petit musée, etc.).
Rendez-vous à 9h au Casino d’Ault.
Sur inscription
Tarif 4€ (pas de repas le midi).
Organisé par l’association la Dynamique Aultoise. .
2 Rue Ernest Jamart Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 27 43 52 62 desmarest.elisabeth@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association La Dynamique Aultoise is organizing a walk with a gourmet break to explore the town’s heritage (architectural heritage: cultural and religious sites, a small museum, etc.).
Meet at 9 a.m. at the Casino d’Ault.
Registration required
Cost: 4? (lunch not included).
Organized by the La Dynamique Aultoise association.
L’événement Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal Ault a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- 13ème Salon des Arts Ault 12 septembre 2026
- Longe côte Ault 12 septembre 2026
- Longe côte Ault 15 septembre 2026
- Mise en valeur des maisons aultoises par les couleurs, Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue, Ault 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Spectacle picardisant par Chés Démucheus Ault 18 septembre 2026