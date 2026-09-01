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AGENDA · Ault

Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal Ault

samedi 19 septembre 2026 · Ault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
2 Rue Ernest Jamart
Ville
80460 Ault
Département
Somme
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif

Ault

Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal

2 Rue Ernest Jamart Ault Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

L’association La Dynamique aultoise organise une marche avec pause gourmande, à la découverte du patrimoine communal (patrimoine architectural équipements culturels et cultuels, petit musée, etc.).
Rendez-vous à 9h au Casino d’Ault.
Sur inscription

Tarif 4€ (pas de repas le midi).
Organisé par l’association la Dynamique Aultoise.
L’association La Dynamique aultoise organise une marche avec pause gourmande, à la découverte du patrimoine communal (patrimoine architectural équipements culturels et cultuels, petit musée, etc.).
Rendez-vous à 9h au Casino d’Ault.
Sur inscription

Tarif 4€ (pas de repas le midi).
Organisé par l’association la Dynamique Aultoise.   .

2 Rue Ernest Jamart Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 27 43 52 62  desmarest.elisabeth@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association La Dynamique Aultoise is organizing a walk with a gourmet break to explore the town’s heritage (architectural heritage: cultural and religious sites, a small museum, etc.).
Meet at 9 a.m. at the Casino d’Ault.
Registration required

Cost: 4? (lunch not included).
Organized by the La Dynamique Aultoise association.

L’événement Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal Ault a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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