Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal

2 Rue Ernest Jamart Ault Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’association La Dynamique aultoise organise une marche avec pause gourmande, à la découverte du patrimoine communal (patrimoine architectural équipements culturels et cultuels, petit musée, etc.).

Rendez-vous à 9h au Casino d’Ault.

Sur inscription

Tarif 4€ (pas de repas le midi).

Organisé par l’association la Dynamique Aultoise.

L’association La Dynamique aultoise organise une marche avec pause gourmande, à la découverte du patrimoine communal (patrimoine architectural équipements culturels et cultuels, petit musée, etc.).

Rendez-vous à 9h au Casino d’Ault.

Sur inscription

Tarif 4€ (pas de repas le midi).

Organisé par l’association la Dynamique Aultoise. .

2 Rue Ernest Jamart Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 27 43 52 62 desmarest.elisabeth@neuf.fr

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English :

The association La Dynamique Aultoise is organizing a walk with a gourmet break to explore the town’s heritage (architectural heritage: cultural and religious sites, a small museum, etc.).

Meet at 9 a.m. at the Casino d’Ault.

Registration required

Cost: 4? (lunch not included).

Organized by the La Dynamique Aultoise association.

L’événement Journées du Patrimoine | Marche gourmande A la découverte du patrimoine communal Ault a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS