Journées du Patrimoine Place du Château Montseveroux Montseveroux

Informations pratiques

Montseveroux

Journées du Patrimoine

Place du Château Montseveroux Eglise St Martin Montseveroux Montseveroux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Chateau et de l’Eglise le samedi 19 septembre le matin. Visite guidée de l’Eglise l’après-midi

Le dimanche 20 Septembre visite libre

.

Place du Château Montseveroux Eglise St Martin Montseveroux Montseveroux 38122 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 59 24 53 mairie.montseveroux@entre-bievreetrhone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the castle and the church on Saturday, September 19, in the morning. Guided tour of the church in the afternoon.

On Sunday, September 20, self-guided tour

L’événement Journées du Patrimoine Montseveroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône