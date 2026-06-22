Journées du Patrimoine Place du Château Montseveroux Montseveroux
samedi 19 septembre 2026 · Place du Château Montseveroux · Montseveroux
Informations pratiques
Montseveroux
Journées du Patrimoine
Place du Château Montseveroux Eglise St Martin Montseveroux Montseveroux Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du Chateau et de l’Eglise le samedi 19 septembre le matin. Visite guidée de l’Eglise l’après-midi
Le dimanche 20 Septembre visite libre
.
Place du Château Montseveroux Eglise St Martin Montseveroux Montseveroux 38122 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 59 24 53 mairie.montseveroux@entre-bievreetrhone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the castle and the church on Saturday, September 19, in the morning. Guided tour of the church in the afternoon.
On Sunday, September 20, self-guided tour
L’événement Journées du Patrimoine Montseveroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône