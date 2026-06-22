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AGENDA · Montseveroux

Journées du Patrimoine Place du Château Montseveroux Montseveroux

samedi 19 septembre 2026 · Place du Château Montseveroux · Montseveroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Château Montseveroux
Adresse
Eglise St Martin Montseveroux
Ville
38122 Montseveroux
Département
Isère
Tarif

Montseveroux

Journées du Patrimoine

Place du Château Montseveroux Eglise St Martin Montseveroux Montseveroux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du Chateau et de l’Eglise le samedi 19 septembre le matin. Visite guidée de l’Eglise l’après-midi
Le dimanche 20 Septembre visite libre
  .

Place du Château Montseveroux Eglise St Martin Montseveroux Montseveroux 38122 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 59 24 53  mairie.montseveroux@entre-bievreetrhone.fr

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English :

Guided tour of the castle and the church on Saturday, September 19, in the morning. Guided tour of the church in the afternoon.
On Sunday, September 20, self-guided tour

L’événement Journées du Patrimoine Montseveroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

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