Journées du Patrimoine | Moyvillers Moyvillers

Informations pratiques

Moyvillers

Journées du Patrimoine | Moyvillers

69 Rue Neuve Moyvillers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Située au coeur du village, l’église Saint Martin possède un clocher roman du 12ème siècle. Le choeur date du 14ème siècle et la nef a été reconstruite au 17ème siècle après l’incendie de l’édifice par les troupes spagnoles le 7 décembre 1653.

Mobilier remarquable autel retable boiserie chaire à prêcher banc d’oeuvre stalles belle fondation classée gravée sur plaque de cuivre du début du 17ème siècle

→ Visites commentées de l’église Saint Martin, à 14h30 et 16h

→ Visite libre de l’église Saint Martin, de 14h à 17h

Située au coeur du village, l’église Saint Martin possède un clocher roman du 12ème siècle. Le choeur date du 14ème siècle et la nef a été reconstruite au 17ème siècle après l’incendie de l’édifice par les troupes spagnoles le 7 décembre 1653.

Mobilier remarquable autel retable boiserie chaire à prêcher banc d’oeuvre stalles belle fondation classée gravée sur plaque de cuivre du début du 17ème siècle

→ Visites commentées de l’église Saint Martin, à 14h30 et 16h

→ Visite libre de l’église Saint Martin, de 14h à 17h .

69 Rue Neuve Moyvillers 60190 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 31 08

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English :

Located in the heart of the village, Saint Martin Church features a 12th-century Romanesque bell tower. The choir dates from the 14th centuryand the nave was rebuilt in the 17th century after the building was set on fire by Spanish troops on December 7, 1653.

Notable features: altarpiece, wood paneling, pulpit, pews, choir stalls, and a beautiful, classified foundation inscription engraved on a copper plaque from the early 17th century

? Guided tours of Saint Martin Church at 2:30 p.m. and 4:00 p.m.

? Self-guided tours of Saint Martin Church from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine | Moyvillers Moyvillers a été mis à jour le 2026-07-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme