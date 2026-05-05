Journées du patrimoine – Musée de la Vieillardière, Musée de la Vieillardière, Leigné-sur-Usseau

Journées du patrimoine – Musée de la Vieillardière Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de la Vieillardière Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée et découverte des animations proposées.

Musée de la Vieillardière Lieu-dit La Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 86 06 83 http://musee.lavieillardiere Découvrez cette ferme typique, construite au XIIe siècle, conçue pour la polyculture, l’élevage et la vie en autarcie. Elle a une cour fermée de périmètre rectangulaire avec un portail d’entrée se composant des différents bâtiments : habitation ancienne, grange transformée en salle de spectacles, étables hangars transformés en musée rural, grenier transformé en musée du feu, écurie, fournil huilerie… D22.

Journées européennes du patrimoine 2026

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