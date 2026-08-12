Journées du patrimoine Musée Jeanne d’Albret Musée Jeanne d’Albret Orthez

Informations pratiques

Orthez

Journées du patrimoine Musée Jeanne d’Albret

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée inventer le regard sur les Pyrénées au 19è s.

La montagne pyrénéenne est découverte au 19è siècle.

Longtemps considérée comme inhospitalière, elle devient un formidable terrain d’exploration et d’études scientifiques. Émilien Frossard en est l’un des précurseurs. Par ses dessins, ses relevés cartographiques et ses publications, il contribue à renouveler le regard porté sur la montagne. Aujourd’hui, que reste-t-il de son héritage ?

Visite libre Jeanne d’Albret et son héritage en Béarn

Traversez 5 siècles d’histoire, du XVIᵉ au XXᵉ siècle. Découvrez la destinée de Jeanne d’Albret et de son fils Henri de Navarre, futur Henri IV, ainsi que les grands combats menés par les protestants en faveur de la liberté de conscience.

Au fil de la visite, explorez aussi leur engagement pour l’instruction, la solidarité, la recherche scientifique et la construction de la laïcité. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03 contact@museejeannedalbret.com

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English : Journées du patrimoine Musée Jeanne d’Albret

L’événement Journées du patrimoine Musée Jeanne d’Albret Orthez a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Coeur de Béarn