Journées du Patrimoine musée lapidaire gallo romain et fouilles archéologiques Vienne-en-Val

Journées du Patrimoine musée lapidaire gallo romain et fouilles archéologiques
Route de Tigy Vienne-en-Val Loiret
Mises à jour fortuitement, les fouilles archéologiques vous transportent à l’époque gallo-romaine. Poursuivez votre visite avec le musée lapidaire un trésor insoupçonnable !
Route de Tigy Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 41 68 93
Unearthed by chance, the archaeological digs take you back to Gallo-Roman times. Continue your visit with the lapidary museum: an unsuspected treasure trove!
