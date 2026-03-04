Journées du Patrimoine musée lapidaire gallo romain et fouilles archéologiques Vienne-en-Val

Journées du Patrimoine musée lapidaire gallo romain et fouilles archéologiques

Route de Tigy Vienne-en-Val Loiret

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

2026-09-19

Mises à jour fortuitement, les fouilles archéologiques vous transportent à l’époque gallo-romaine. Poursuivez votre visite avec le musée lapidaire un trésor insoupçonnable !

Route de Tigy Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 41 68 93

Unearthed by chance, the archaeological digs take you back to Gallo-Roman times. Continue your visit with the lapidary museum: an unsuspected treasure trove!

