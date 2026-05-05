Visite commentée du musée et du site archéologique, Musée gallo-romain et médiéval, Vienne-en-Val

Visite commentée du musée et du site archéologique 13 et 14 juin Musée gallo-romain et médiéval Loiret

La visite du musée est limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie #JEArcheo , le musée archéologique de Vienne-en-Val ouvre gratuitement ses portes les 13 et 14 juin prochain . Des visites guidées du musée et du site archéologique place de l’église sont prévues entre 10 h et 17 h afin d’appréhender le passé antique du village

Musée gallo-romain et médiéval 17 Route de Tigy, 45510 Vienne-en-Val, France Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire 0238588123 https://www.vienne-en-val.fr/musee Les fouilles réalisées sur la place de l’église ont ainsi mis en évidence un lieu complexe présentant un niveau d’occupation gallo-romaine, un édifice du bas Empire, une église paléochrétienne et une église médiévale dans laquelle des sépultures ont été ouvertes jusqu’à l’époque moderne.

Les restes de l’ancienne église de Vienne-en-Val qui fut détruite en 1905 ont révélé une utilisation de fondations plus anciennes.

Le site des fouilles de la place de l’église a été aménagé pour témoigner des occupations humaines successives. Les sculptures et objets découverts sont conservés dans une salle d’exposition du village.

JEA

©SAHV