Visites flash de l’exposition Vivre avec / Living with, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Vienne-en-Val

Visites flash de l’exposition Vivre avec / Living with Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:20:00+02:00

Le temps de la Nuit des Musées, la frontière entre Orléans et l’Italie s’efface. Le Pavillon français de la Biennale de Venise pose ses valises au Frac, tandis que le Musée des Beaux-arts d’Orléans révèle ses plus beaux paysages et sujets italiens.

Parcourez le pavillon français de la Biennale de Venise en 20 min top chrono !

Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45 000 Orléans Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire https://www.frac-centre.fr/

Le temps de la Nuit des Musées, la frontière entre Orléans et l’Italie s’efface. Le Pavillon français de la Biennale de Venise pose ses valises au Frac, tandis que le Musée des Beaux-arts d’Orléans …

© Leo Grunstein