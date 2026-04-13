Visite guidée en présence de la propriétaire jardinière, Le jardin de Véga, Vienne-en-Val

Visite guidée en présence de la propriétaire jardinière 6 et 7 juin Le jardin de Véga Loiret

5€ pour les adultes. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le jardin de Véga est un lieu de passion botanique. Des collections de rosiers, d’hydrangeas et d’autres arbustes originaux. Des vivaces d’ombre (hostas, heuchères, …) et de soleil s’imbriquent entre les arbustes et donnent son aspect foisonnant au jardin.

Le jardin de véga est aussi un jardin d’ambiances :

Le jardin de roses.

Le jardin Maure : lieu emblématique du jardin

Le kiosque du dragon vert : endroit insolite

La pergola d’Hortense

Le jardin de Ville

Le jardin de Véga 6 Chemin du Bourg 45510 Vienne-en-Val Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire Jardin paysager avec des rosiers orléanais, anglais, des hydrangeas, des arbres et arbustes rares. Des vivaces classiques, d’autres insolites ont la part belle dans les différents massifs.

Le jardin de Véga est un lieu de passion botanique. Des collections de rosiers, d’hydrangeas et d’autres arbustes originaux. Des vivaces d’ombre (hostas, heuchères, …) et de soleil s’imbriquent les…

Rachida PICOT