Visite commentée des collections archéologiques du musée, Musée archéologique Vienne en Val, Vienne-en-Val

Visite commentée des collections archéologiques du musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Vienne en Val Loiret

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite guidée du musée archéologique par des médiateurs bénévole de la Société archéologique et historique de Vienne-en-Val.

Présentation du contexte de découverte des sculptures gallo-romaines, résumé des fouilles archéologiques menées dans les années 1970 et présentation des artefacts antiques provenant d’un sanctuaire et d’une agglomération secondaire gallo-romaine.

Durée de la visite : entre 30 mn à 1 h

Musée archéologique Vienne en Val 17 route de Tigy 45510 Vienne-en-Val Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire 0781518418 https://asso.alternaweb.org/museevienneenval/ Les fouilles réalisées sur la place de l’église ont ainsi mis en évidence un lieu complexe présentant un niveau d’époque gallo-romaine, un édifice du bas Empire, une église paléochrétienne et une église médiévale dans laquelle des sépultures ont été ouvertes jusqu’à l’époque moderne. Les restes de l’ancienne église de Vienne-en-Val qui fut détruite en 1905 ont révélé une utilisation de fondations plus anciennes. Le site des fouilles de la place de l’église a été aménagé pour témoigner des occupations humaines successives. Les sculptures et objets découverts sont conservés dans une salle d’exposition du village. Parking salle des fêtes et parking du Prieuré

Visite guidée du musée archéologique par des médiateurs bénévole de la Société archéologique et historique de Vienne-en-Val.

©Vincent David-Salecroix