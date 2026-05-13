Visites flash, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Vienne-en-Val
Visites flash, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Vienne-en-Val samedi 23 mai 2026.
Visites flash Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:20:00+02:00
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Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45 000 Orléans Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire https://www.frac-centre.fr/
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© Frac Centre-Val de Loire
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