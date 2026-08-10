Journées du Patrimoine Plongez au cœur du lac de Puydarrieux ! PUYDARRIEUX Puydarrieux

Informations pratiques

Puydarrieux

Journées du Patrimoine Plongez au cœur du lac de Puydarrieux !

PUYDARRIEUX Lac de Puydarrieux Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, partez à la découverte d’un site unique qui joue un rôle essentiel pour notre territoire le lac de Puydarrieux.

Départs à 10h et 11h (durée 1h30).

Places limitées inscription obligatoire 05 62 33 61 66

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PUYDARRIEUX Lac de Puydarrieux Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie accueil@maisondelanature65.com

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English :

On the occasion of the Heritage Days, discover a unique site that plays an essential role in our region: the Lac de Puydarrieux.

Departures at 10am and 11am (duration 1h30).

Places are limited registration required: 05 62 33 61 66

L’événement Journées du Patrimoine Plongez au cœur du lac de Puydarrieux ! Puydarrieux a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65