Journées du Patrimoine Plongez au cœur du lac de Puydarrieux ! PUYDARRIEUX Puydarrieux
samedi 19 septembre 2026 · PUYDARRIEUX · Puydarrieux
Informations pratiques
Puydarrieux
Journées du Patrimoine Plongez au cœur du lac de Puydarrieux !
PUYDARRIEUX Lac de Puydarrieux Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du patrimoine, partez à la découverte d’un site unique qui joue un rôle essentiel pour notre territoire le lac de Puydarrieux.
Départs à 10h et 11h (durée 1h30).
Places limitées inscription obligatoire 05 62 33 61 66
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PUYDARRIEUX Lac de Puydarrieux Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie accueil@maisondelanature65.com
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English :
On the occasion of the Heritage Days, discover a unique site that plays an essential role in our region: the Lac de Puydarrieux.
Departures at 10am and 11am (duration 1h30).
Places are limited registration required: 05 62 33 61 66
L’événement Journées du Patrimoine Plongez au cœur du lac de Puydarrieux ! Puydarrieux a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65