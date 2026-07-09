Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne Chapelle Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Suzanne · Les Baux-de-Breteuil
Informations pratiques
Les Baux-de-Breteuil
Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne
Chapelle Sainte-Suzanne 20 route de Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des journées du Patrimoine, le prieuré Sainte-Suzanne ouvre ses portes.
* Visite de la chapelle, de la crypte et du pressoir à pomme récement restauré.
Samedi 19 visite guidée à 17h. Visite libre de 10h à 18h.
Dimanche 20 visite guidée à 11h, 15h et 17h. Visite libre de 9h30 à 17h. .
Chapelle Sainte-Suzanne 20 route de Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 08 75 66 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne
L’événement Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure