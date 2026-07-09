Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne Chapelle Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil

Informations pratiques

Les Baux-de-Breteuil

Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne

Chapelle Sainte-Suzanne 20 route de Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des journées du Patrimoine, le prieuré Sainte-Suzanne ouvre ses portes.

* Visite de la chapelle, de la crypte et du pressoir à pomme récement restauré.

Samedi 19 visite guidée à 17h. Visite libre de 10h à 18h.

Dimanche 20 visite guidée à 11h, 15h et 17h. Visite libre de 9h30 à 17h. .

Chapelle Sainte-Suzanne 20 route de Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 08 75 66 26

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English : Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne

L’événement Journées du Patrimoine Prieuré Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure