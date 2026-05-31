Visite guidée de la chapelle et de la crypte, Prieuré Notre-Dame du Désert, Les Baux-de-Breteuil

Visite guidée de la chapelle et de la crypte 19 et 20 septembre Prieuré Notre-Dame du Désert Eure

30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chapelle et crypte

visite du pressoir a pommes recement restauré

Prieuré Notre-Dame du Désert 20 route de Sainte-Suzanne, 27160 Les Baux de Breteuil Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie 06 08 75 66 26 Prieuré fondé en 1125 Parking

Chapelle et crypte

©houtart frederic