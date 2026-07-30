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AGENDA · Juvigny Val d'Andaine

Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir La Tour de Bonvouloir Juvigny Val d’Andaine

samedi 19 septembre 2026 · La Tour de Bonvouloir · Juvigny Val d'Andaine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Tour de Bonvouloir
Adresse
Juvigny sous Andaine
Ville
61140 Juvigny Val d'Andaine
Département
Orne
Tarif

Juvigny Val d’Andaine

Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir

La Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Envie de vivre une randonnée ponctuée d’histoire et de nature ?

Suivez notre guide pour une balade commentée au départ de la majestueuse Tour de Bonvouloir, à Juvigny-sous-Andaine, et rejoignez à pied la paisible Chapelle Sainte-Geneviève, nichée en lisière de forêt.

Entre chemins forestiers, clairières et patrimoine ancien, laissez-vous porter par les anecdotes et récits qui jalonnent ce parcours.

De la silhouette élancée de la Tour de Bonvouloir aux légendes associées à Sainte-Geneviève, cette randonnée offre un moment privilégié pour se ressourcer et découvrir la forêt d’Andaine autrement, à un rythme accessible à tous.

Où ? Départ et arrivée Tour de Bonvouloir, Juvigny-sous-Andaine (en forêt d’Andaine)
Pour qui ? Tous publics (adultes, familles) — chiens bienvenus (tenus en laisse)
À prévoir Chaussures de marche, tenue confortable, laisse et sacs pour votre animal, eau et collation
Durée et distance boucle de 5.1km durée estimée 2h   .

La Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72  tourisme@signebocage.fr

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English : Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir

L’événement Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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