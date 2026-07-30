Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir La Tour de Bonvouloir Juvigny Val d’Andaine
samedi 19 septembre 2026 · La Tour de Bonvouloir · Juvigny Val d'Andaine
Informations pratiques
Juvigny Val d’Andaine
Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir
La Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie de vivre une randonnée ponctuée d’histoire et de nature ?
Suivez notre guide pour une balade commentée au départ de la majestueuse Tour de Bonvouloir, à Juvigny-sous-Andaine, et rejoignez à pied la paisible Chapelle Sainte-Geneviève, nichée en lisière de forêt.
Entre chemins forestiers, clairières et patrimoine ancien, laissez-vous porter par les anecdotes et récits qui jalonnent ce parcours.
De la silhouette élancée de la Tour de Bonvouloir aux légendes associées à Sainte-Geneviève, cette randonnée offre un moment privilégié pour se ressourcer et découvrir la forêt d’Andaine autrement, à un rythme accessible à tous.
Où ? Départ et arrivée Tour de Bonvouloir, Juvigny-sous-Andaine (en forêt d’Andaine)
Pour qui ? Tous publics (adultes, familles) — chiens bienvenus (tenus en laisse)
À prévoir Chaussures de marche, tenue confortable, laisse et sacs pour votre animal, eau et collation
Durée et distance boucle de 5.1km durée estimée 2h .
La Tour de Bonvouloir Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr
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English : Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir
L’événement Journées du Patrimoine rando guidée de la tour de Bonvouloir Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne