Journées du Patrimoine | Randonnée Incheville 2 500 ans d’Histoire Incheville
Journées du Patrimoine | Randonnée Incheville 2 500 ans d’Histoire Incheville dimanche 20 septembre 2026.
Incheville
Journées du Patrimoine | Randonnée Incheville 2 500 ans d’Histoire
Place Incheville Incheville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Au cours de cette randonnée accompagnée par les bénévoles de l’ASPI, découvrez l’histoire du village d’Incheville et la nature remarquable qui l’entoure. De l’oppidum gaulois aux vestiges de la Seconde Guerre Mondiale, une randonnée à la rencontre de l’histoire et d’un riche patrimoine religieux mais aussi des savoir-faire humains. Au fil des hêtraies exceptionnelles de la forêt d’Eu et des étangs de la vallée de la Bresle, laissez-vous conter Incheville …
10 Km 4h de randonnée. 10 points historiques expliqués
Gratuit .
Place Incheville Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 86 97 99 chapelle.saintleger@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine | Randonnée Incheville 2 500 ans d’Histoire
L’événement Journées du Patrimoine | Randonnée Incheville 2 500 ans d’Histoire Incheville a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Incheville (Seine-Maritime)
- Fête de la musique Incheville 19 juin 2026
- Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire Incheville 20 juin 2026
- Foire à tout Incheville 5 juillet 2026
- Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire Incheville 11 juillet 2026
- Feu d’artifice Incheville 14 juillet 2026