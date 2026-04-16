Incheville

Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire

Place de la République Incheville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:45:00

fin : 2026-09-20 12:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Au cours de cette randonnée accompagnée par les bénévoles de l’ASPI, découvrez l’histoire du village d’Incheville et la nature remarquable qui l’entoure. De l’oppidum gaulois aux vestiges de la Seconde Guerre Mondiale, une randonnée à la rencontre de l’histoire et d’un riche patrimoine religieux mais aussi des savoir-faire humains. Au fil des hêtraies exceptionnelles de la forêt d’Eu et des étangs de la vallée de la Bresle, laissez-vous conter Incheville …

10 Km 4h de randonnée. 10 points historiques expliqués

Adulte 10€ Sur inscription .

Place de la République Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 86 97 99

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English : Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire

L’événement Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire Incheville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers