Journées du Patrimoine Regards des Collégiens Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Journées du Patrimoine Regards des Collégiens

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Au fil de balades photographiques menées par les deux photographes, Bruno Collin et Lionel Cerdan, exploration de la ville sous 2 angles les ruelles du vieux Courseulles et l’univers maritime

Regards des Collégiens

Au fil de balades photographiques menées par les deux photographes, Bruno Collin et Lionel Cerdan, la classe WebTV du collège Quintefeuille explore la ville sous deux angles les ruelles du vieux Courseulles et l’univers maritime.

Appareil réflex ou smartphone en main, les élèves apprennent à regarder autrement, à saisir ce qui perdure, ce qui s’efface, ce qui mérite d’être ravivé.

La classe WebTV restituera cette immersion patrimoniale sous forme de reportage (date de restitution non arrêtée) .

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com

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English : Journées du Patrimoine Regards des Collégiens

Through a series of photographic walks led by the two photographers, Bruno Collin and Lionel Cerdan, the town is explored from two perspectives: the narrow streets of old Courseulles and the maritime world

L’événement Journées du Patrimoine Regards des Collégiens Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité