Informations pratiques

Saint-Astier

Journées du Patrimoine

Centre-ville Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Animation Peinture. Accessible, tout public, tous âges.

Concours de peinture pour capturer les paysages de St Astier. Un jury désignera le meilleur tableau, récompensant le talent et l’originalité des participants.

Association Couleurs d’Aquitaine, APPA, Mairie 05 53 02 42 80

Animation Peinture. Accessible, tout public, tous âges.

Concours de peinture pour capturer les paysages de St Astier. Un jury désignera le meilleur tableau, récompensant le talent et l’originalité des participants.

Association Couleurs d’Aquitaine, APPA, Mairie 05 53 02 42 80 .

Centre-ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

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English : Journées du Patrimoine

Painting Workshop. Open to everyone, all ages.

Painting contest to capture the landscapes of St. Astier. A jury will select the best painting, recognizing the participants’ talent and originality.

Couleurs d’Aquitaine Association, APPA, City Hall 05 53 02 42 80

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord