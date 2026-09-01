Journées du Patrimoine Saint-Astier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Journées du Patrimoine
Centre-ville Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Animation Peinture. Accessible, tout public, tous âges.
Concours de peinture pour capturer les paysages de St Astier. Un jury désignera le meilleur tableau, récompensant le talent et l’originalité des participants.
Association Couleurs d’Aquitaine, APPA, Mairie 05 53 02 42 80
Animation Peinture. Accessible, tout public, tous âges.
Concours de peinture pour capturer les paysages de St Astier. Un jury désignera le meilleur tableau, récompensant le talent et l’originalité des participants.
Association Couleurs d’Aquitaine, APPA, Mairie 05 53 02 42 80 .
Centre-ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
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English : Journées du Patrimoine
Painting Workshop. Open to everyone, all ages.
Painting contest to capture the landscapes of St. Astier. A jury will select the best painting, recognizing the participants’ talent and originality.
Couleurs d’Aquitaine Association, APPA, City Hall 05 53 02 42 80
L’événement Journées du Patrimoine Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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