Journées du Patrimoine Saint-Aubin à l’époque de la mode des bains de mer villas, plaisirs et détente Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Journées du Patrimoine Saint-Aubin à l’époque de la mode des bains de mer villas, plaisirs et détente

Place du Général de Gaulle A côté de l’hôtel du Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dès 14 ans. Sur réservation (billetterie p.). En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite

D’avril à octobre, notre guide Christelle vous propose un voyage dans le temps dans le Saint-Aubin du XIXème siècle, siècle de la mode des Bains de mer.

Découvrez cette station balnéaire telle qu’elle était à son origine. En vous promenant pendant deux heures sur la digue, accompagnée de notre guide passionnée et férue d’anecdotes croustillantes, vous plongerez dans un univers ou histoire et architecture ne font qu’un. Grâce à de nombreuses archives, vestiges d’une époque où les villas étaient construites à même la dune, vous partagerez l’intimité des saint-aubinais de par les nombreuses activités qui rythmaient leur vie auparavant.

Cette visite accessible aux personnes à mobilité réduite, dévoilera certains secrets bien gardés de cette ancienne vie mondaine ; les nombreux spectacles organisés chez Watson ou bien encore le nom des différentes personnalités qui se sont rendus sur cette belle plage de Saint-Aubin-sur-Mer.

Les conditions d’accès et prérequis à la visite

Pour adultes et adolescents (âge minimum 14 ans, dans la limite des 20 places disponibles).

Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire.

En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

Cette sortie est également proposée aux groupes constitués d’au moins dix personnes, sur demande et sur disponibilité. .

Place du Général de Gaulle A côté de l’hôtel du Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 contact@coeurdenacretourisme.com

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English : Journées du Patrimoine Saint-Aubin à l’époque de la mode des bains de mer villas, plaisirs et détente

From age 14. Reservations required (ticket office p.). In the event of unforeseen weather conditions, we reserve the right to cancel the tour without notice

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Aubin à l’époque de la mode des bains de mer villas, plaisirs et détente Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre