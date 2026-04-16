Visite guidée du parc du château de Saint Aubin Rue de la Mairie Saint-Aubin-sur-Mer
Visite guidée du parc du château de Saint Aubin Rue de la Mairie Saint-Aubin-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Visite guidée du parc du château de Saint Aubin
Rue de la Mairie Château de Saint Aubin Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Du 16 au 26 juillet et du 8 au 29 août ainsi qu’aux journées du patrimoine, des visites guidées du parc du château de St Aubin , du pigeonnier, four à pain et des écuries seront proposées.
Départs à 14h, 15h, 16h et 17h.
Rendez-vous à l’entrée à l’heure pour découvrir le parc et l’histoire du château. .
Rue de la Mairie Château de Saint Aubin Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 78 81 69
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English : Visite guidée du parc du château de Saint Aubin
L’événement Visite guidée du parc du château de Saint Aubin Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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