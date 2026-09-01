Informations pratiques

Sainte-Croix-sur-Buchy

[Journées du Patrimoine] Sainte-Croix-sur-Buchy se raconte histoires, mémoire et patrimoine

Bibliothèque municipale Les Mots Passants Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine, la bibliothèque Les Mots Passants et l’association Les Contes de Manpa vous proposent une visite dédiée à l’histoire, la mémoire et le patrimoine de Sainte-Croix-sur-Buchy à travers une balade contée.

À cette occasion, les participants pourront visiter librement la médiathèque avant le départ de la balade. Le départ pour la balade contée à travers le village sera à 15h. Cette animation mêlera contes, récits, imaginaire, patrimoine oral et histoire du territoire.

Un goûter de l’amitié sera ensuite proposé afin de clôturer ce moment de manière conviviale.

Venez nombreux ! .

Bibliothèque municipale Les Mots Passants Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 9 71 39 46 99 bibliothequestecroix@orange.fr

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English : [Journées du Patrimoine] Sainte-Croix-sur-Buchy se raconte histoires, mémoire et patrimoine

L’événement [Journées du Patrimoine] Sainte-Croix-sur-Buchy se raconte histoires, mémoire et patrimoine Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin