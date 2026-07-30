Informations pratiques

Lorentzen

Journées du patrimoine Secrets de paysages et visite libre du site castral

90 Rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Poussez les portes de la Grange aux Paysages et partez à la découverte de ce lieu chargé d’histoire. Entre l’exposition permanente Secrets de paysages et les vestiges du château de Lorentzen et de ses dépendances, laissez-vous guider au fil d’un parcours en accès libre mêlant patrimoine, histoire et paysages. 0 .

90 Rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

General public

L’événement Journées du patrimoine Secrets de paysages et visite libre du site castral Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue