Informations pratiques

Mandelieu-la-Napoule

Journées du patrimoine Souvenirs d’enfance en Provence

Place Andrée Gagé Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h30 à 18h30

.

Place Andrée Gagé Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 97 37 11 archive@mairie-mandelieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 9:30 a.m. to 6:30 p.m.

L’événement Journées du patrimoine Souvenirs d’enfance en Provence Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule