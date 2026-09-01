Journées du Patrimoine | Spectacle picardisant par Chés Démucheus Ault

Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Spectacle picardisant par Chés Démucheus

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La langue picarde fait partie de notre patrimoine et le sujet a pleinement sa place dans cette édition des journées européennes du Patrimoine tandis que la Commune s’apprête à signer la charte Ma Commune aime le picard . En cette belle occasion, deux comédiens de la troupe Chés Démucheus vous proposent une lecture de fables de Jean de la Fontaine adaptées en langue picarde ! Entre rires, nostalgie et émotions, un joli spectacle en duo servi par des artistes passionnés et passionnants !

Gratuit

La langue picarde fait partie de notre patrimoine et le sujet a pleinement sa place dans cette édition des journées européennes du Patrimoine tandis que la Commune s’apprête à signer la charte Ma Commune aime le picard . En cette belle occasion, deux comédiens de la troupe Chés Démucheus vous proposent une lecture de fables de Jean de la Fontaine adaptées en langue picarde ! Entre rires, nostalgie et émotions, un joli spectacle en duo servi par des artistes passionnés et passionnants !

Gratuit .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

The Picard language is part of our cultural heritage, and this topic is perfectly suited to this year’s European Heritage Days, as the municipality prepares to sign the “My Municipality Loves Picard” charter. To mark this special occasion, two actors from the “Chez Démucheus” troupe will present a reading of Jean de la Fontaine’s fables adapted into the Picard language! Filled with laughter, nostalgia, and emotion, this delightful duo performance is brought to life by passionate and captivating artists!

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Spectacle picardisant par Chés Démucheus Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS