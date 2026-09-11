Journées du patrimoine Théâtre Don Quichotte Place Saint-Pierre Orthez

Informations pratiques

Orthez

Journées du patrimoine Théâtre Don Quichotte

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Ouverture des portes.

20h Début de la représentation par la Compagnie de la Saligue.

Le célèbre roman de Cervantès fidèlement adapté par Mireille Lafitte sera joué par cinq acteurs. L’histoire conte les aventures d’un pauvre hidalgo, dénommé Alonso Quichano, tellement obsédé par les romans de chevalerie qu’il finit un jour par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte. Sa mission est alors de parcourir l’Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés.

Durée 1h sans réservation. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aaspo23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine Théâtre Don Quichotte

L’événement Journées du patrimoine Théâtre Don Quichotte Orthez a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Béarn