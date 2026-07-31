Journées du Patrimoine Virey, village paysan Ecoles communales Virey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Ecoles communales · Virey-le-Grand
Informations pratiques
Virey-le-Grand
Journées du Patrimoine Virey, village paysan
Ecoles communales 2 Place François Droux Virey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association d’histoire et patrimoine de Virey-le-Grand propose une exposition sur le thème du passé paysan du village. Objets anciens, textes historiques composés grâce à des recherches en archives et souvenirs des Anciens permettront une reconstitution dynamique et humaine, au plus près des pratiques et traditions rurales d’antan. .
Ecoles communales 2 Place François Droux Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vireyhistoirepatrimoine@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Virey, village paysan
L’événement Journées du Patrimoine Virey, village paysan Virey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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- Virey, village paysan Virey-le-Grand 19 septembre 2026