Informations pratiques

Autrey-lès-Gray

Journées du Patrimoine visite commentée du village

Parvis de l’église Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Situé en limite de Côte d’Or et de Haute-Saône, le village d’Autrey-les-Gray, a la chance de posséder la magnifique église prieurale St Didier, édifiée dans la période de transition entre roman et gothique (12è, 13è siècle), elle trahit l’influence bourguignonne. .

Parvis de l’église Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Journées du Patrimoine visite commentée du village

L’événement Journées du Patrimoine visite commentée du village Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY