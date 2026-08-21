Journées du Patrimoine visite commentée du village Autrey-lès-Gray
samedi 19 septembre 2026 · Autrey-lès-Gray
Informations pratiques
Autrey-lès-Gray
Journées du Patrimoine visite commentée du village
Parvis de l’église Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Situé en limite de Côte d’Or et de Haute-Saône, le village d’Autrey-les-Gray, a la chance de posséder la magnifique église prieurale St Didier, édifiée dans la période de transition entre roman et gothique (12è, 13è siècle), elle trahit l’influence bourguignonne. .
Parvis de l’église Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Journées du Patrimoine visite commentée du village
L’événement Journées du Patrimoine visite commentée du village Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY