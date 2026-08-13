Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale Latouille-Lentillac
samedi 19 septembre 2026 · Latouille-Lentillac
Informations pratiques
Latouille-Lentillac
Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale
Latouille-Lentillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l'occasion des journées du patrimoine, la chapelle de Verdale sur la commune de Latouille-Lentillac sera ouverte les 19 et 20 septembre de 10h à 17h
A cette occasion, des animations musicales seront proposées
Prévoir chaussures de marche pour l'accès à la Chapelle
A l'occasion des journées du patrimoine, la chapelle de Verdale sur la commune de Latouille-Lentillac sera ouverte les 19 et 20 septembre de 10h à 17h
A cette occasion, des animations musicales seront proposées
Prévoir chaussures de marche pour l'accès à la Chapelle
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Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie +33 6 65 38 06 27
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English :
As part of Heritage Days, the Verdale Chapel in the town of Latouille-Lentillac will be open on September 19 and 20 from 10 a.m. to 5 p.m.
Musical performances will be held during the event
Please wear walking shoes to access the chapel
L’événement Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale Latouille-Lentillac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée de la Dordogne