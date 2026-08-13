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AGENDA · Latouille-Lentillac

Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale Latouille-Lentillac

samedi 19 septembre 2026 · Latouille-Lentillac

Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale Latouille-Lentillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
46400 Latouille-Lentillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Latouille-Lentillac

Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale

Latouille-Lentillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l'occasion des journées du patrimoine, la chapelle de Verdale sur la commune de Latouille-Lentillac sera ouverte les 19 et 20 septembre de 10h à 17h

A cette occasion, des animations musicales seront proposées

Prévoir chaussures de marche pour l'accès à la Chapelle

A l'occasion des journées du patrimoine, la chapelle de Verdale sur la commune de Latouille-Lentillac sera ouverte les 19 et 20 septembre de 10h à 17h

A cette occasion, des animations musicales seront proposées

Prévoir chaussures de marche pour l'accès à la Chapelle

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Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie +33 6 65 38 06 27 

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English :

As part of Heritage Days, the Verdale Chapel in the town of Latouille-Lentillac will be open on September 19 and 20 from 10 a.m. to 5 p.m.

Musical performances will be held during the event

Please wear walking shoes to access the chapel

L’événement Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle de Verdale Latouille-Lentillac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée de la Dordogne